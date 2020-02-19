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Бойфренд бывшей невесты Владимира Кличко Хейден Панеттьер снова ее избил (фото)
Родственники американской актрисы Хейден Панеттьер на этот раз твердо настроены отправить за решетку ее бойфренда Брайана Хикерсона. Как стало известно изданию Radar Online, актер снова избил свою девушку. Это случилось в День святого Валентина в штате Вайоминг. Вместо романтики, которую вправе была ожидать Хейден в праздник всех влюбленных, Брайан принялся «швырять» ее по комнате, а затем ударил кулаком в лицо. Причем на этот раз все произошло при многочисленных свидетелях. Хикерсон был арестован по обвинению в домашнем насилии.
Семья 30-летней Панеттьер намерена добиваться наказания для ее обидчика. Однако сама актриса пока что не уверена в том, что хочет отправить его в тюрьму.
В мае прошлого года Хикерсону уже предъявлялись обвинения в связи с побоями, которые он нанес Хейден, будучи пьяным. 23 мая судья выдал ордер, запрещающий ему приближаться к его подруге и вступать с ней в какой-либо контакт. Однако пара неоднократно нарушала это предписание. В итоге в сентябре дело было закрыто, поскольку Панеттьер отказалась сотрудничать с прокуратурой и давать показания против своего возлюбленного. А других свидетелей инцидента найти не удалось.
Пара помирилась. Хейден и Брайан даже договорились о том, что оба больше не будут употреблять спиртное, чтобы избежать подобных ЧП. Однако, несмотря на обещание, Хикерсон снова начал пить. И в результате, находясь в состоянии опьянения, не смог сдержать агрессию.
Пока что актера отпустили под залог в пять тысяч долларов. Он должен предстать перед судом 12 марта.
Хейден, звезда сериалов «Нэшвилл» и «Герои», с 2009 года встречалась с украинским боксером Владимиром Кличко. Их помолвка состоялась в 2013 году. А в августе 2018 года стало известно, что пара рассталась. У Владимира и Хейден есть пятилетняя дочь Кайя Евдокия Кличко, которая осталась с отцом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая невеста Владимира Кличко появилась на людях в одной футболке и трусах.
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