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Эро-боты: ученые из Канады решили проблему с сексом в космосе

12:59 24 февраля 2020 100
Космонавт
Инф. «ФАКТОВ»

Любопытную публикацию на тему «секс в космосе» сделали ученые из Канады, придумавшие, как в условиях космической станции люди могут поддержать «психологическое благополучие и физическое здоровье команды».

Как пишет издание «НВ», кандидат психологических наук из Университета Конкордия Саймон Дубе (Simon Dubé) и эксперт по искусственному и цифровому интеллекту из Университета Лаваля Дэйв Анктил (Dave Anctil) предлагают использовать космонавтам и будущим космическим туристам секс-игрушки — так называемые эро-боты.

Ими могут быть как обычные секс-роботы, так и гаджеты с виртуальной реальностью, эротическими чат-ботами и искусственным интеллектом. «Эро-боты предлагают возможность интимных отношений с искусственными агентами, адаптированными к потребностям их пользователей», — утверждают ученые. Ведь обычный секс в космосе — дело достаточно непростое, особенно в условиях микрогравитации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель директора Института Медико-биологических проблем РАН Валерий Богомолов заявлял, что советские и российские космонавты никогда не занимались сексом на орбите, в том числе для научных целей.

Фото из Википедии.

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