- 13:08 Взлетит ли курс доллара: прогноз на неделю
- 13:08 Ветренно, но тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды на 25 февраля
- 13:03 Кошка, к которой пристает назойливая сорока, удивила сеть ангельским терпением
- 12:59 Эро-боты: ученые из Канады решили проблему с сексом в космосе
- 12:47 Суд принял шокирующее решение по Насирову
- 12:37 Избивали и снимали на видео: в сети обсуждают массовую драку подростков в Харькове
- 12:27 Собака «выселила» нахального кота со своей лежанки
- 12:26 «Челси» — «Бавария»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 12:23 В Новые Санжары для эвакуированных из Китая везут гуманитарку со всей Украины
- 12:22 Премия «Топ-25 бизнес-леди Украины»: Инна Костыря стала лучшей в сфере образования
- 12:22 TVORCHI объяснили свое провальное выступление в нацотборе «Евровидения»: в чем причина
- 12:12 Командир роты насмерть забил солдата: на Донбассе будут судить военного
Эро-боты: ученые из Канады решили проблему с сексом в космосе
Любопытную публикацию на тему «секс в космосе» сделали ученые из Канады, придумавшие, как в условиях космической станции люди могут поддержать «психологическое благополучие и физическое здоровье команды».
Как пишет издание «НВ», кандидат психологических наук из Университета Конкордия Саймон Дубе (Simon Dubé) и эксперт по искусственному и цифровому интеллекту из Университета Лаваля Дэйв Анктил (Dave Anctil) предлагают использовать космонавтам и будущим космическим туристам секс-игрушки — так называемые эро-боты.
Ими могут быть как обычные секс-роботы, так и гаджеты с виртуальной реальностью, эротическими чат-ботами и искусственным интеллектом. «Эро-боты предлагают возможность интимных отношений с искусственными агентами, адаптированными к потребностям их пользователей», — утверждают ученые. Ведь обычный секс в космосе — дело достаточно непростое, особенно в условиях микрогравитации.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель директора Института Медико-биологических проблем РАН Валерий Богомолов заявлял, что советские и российские космонавты никогда не занимались сексом на орбите, в том числе для научных целей.
Фото из Википедии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!