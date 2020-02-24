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«Продалась за еду»: украинская королева красоты удивила признанием (фото)
«Мисс Украина-2018» Леонила Гузь, которая недавно похвасталась длинными ногами, пожаловалась на то, что очень много ест в Москве.
«В Москве очень много кушаю, скоро лицо не будет влезать в кадр», — написала она в соцсетях, добавив фото.
Чем занимается красотка в Москве, она не уточнила, но подписчики уже шутят, что «продалась за еду».
Напомним, ранее Леонила рассказывала «ФАКТАМ», что при росте 173 сантиметра весит почти 47 кг.
Также напомним, что корону и титул Леонила получила после того, как их лишили победительницу конкурса Веронику Дидусенко. Сама Дидусенко считает победительницей себя и осуждает правила участия в конкурсе, из-за которых вынуждена была пойти на обман.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.