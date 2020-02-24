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Это оживит экономику: правительство Гончарука работает над созданием доступной ипотеки
Доступные кредиты на жилье, над запуском которых работает правительство Гончарука, будут иметь положительный эффект для оживления экономики. После снижения процента по ипотеке до 10% вместо 18−25%, которые существуют сейчас, Украина начнет нормально развиваться. Об этом на странице в Facebook написал политический эксперт Тарас Семенюк.
Эксперт согласился со словами премьер-министра, что заработать на квартиру в нынешних условиях среднестатистический украинец может только нарушая закон. По мнению Тараса Семенюка, это действительно так, ведь в Украине проценты по ипотеке — одни из самых высоких в Европе.
«Наркотики и оружие? Это не весь арсенал, с помощью которого можно быстро улучшить свое материальное положение. Гончарук забыл сказать о контрабанде, производстве контрафактных товаров, нелегальном оборот сигарет… Из эфира как-то потерялась вторая часть фразы — снижение процента по ипотеке до 10%. Вместо 18−25%, которые существуют сейчас. В Украине действительно слишком высокие ставки на кредиты. Люди не знают, как это — жить с нормальной ипотекой, не отдавать банку последнюю копейку. У нас для физических лиц может быть и 35% годовых, что даже считается „нормальной“ ставкой! В это же время в той же Польше — 7−9%», — написал эксперт.
Он подчеркнул, что уменьшение процентов по ипотеке даст толчок украинской экономике, ведь больше молодежи получит возможность покупать собственное жилье. По словам эксперта, когда президент Зеленский и команда премьер-министра справится с этой задачей, появятся необходимые условия для дальнейшего развития Украины.
«Сейчас в Украине стагнация экономики и постоянный синдром отложенной жизни у тех, кто начинает копить на квартиру в 25 лет, чтобы купить ее в 40. Единственный способ хоть как-то эту ситуацию исправить и стать на путь цивилизованного общества — это обеспечить людей доступными ресурсами, в том числе — доступными кредитами на жилье. Если команде Зеленского удастся добиться пересмотра банковских процентов, то это будет иметь положительный эффект для оживления экономики. Для Гончарука и Зеленского — это, конечно, вызов! Снижение ставок по кредитам, которое уже частично произошло, — это первоочередная задача, которую пока никто не доводил до воплощения. И это одна из первых задач, которую надо выполнить, чтобы наша страна стала нормально развиваться», — считает Семенюк.
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