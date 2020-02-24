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В Николаеве маршрутка таранила международный автобус: есть пострадавшие
В Николаеве, где сегодня разбушевалась стихия, не обошлось и без дорожных происшествий. В Ингульском районе города столкнулись городская маршрутка и автобус, выполнявший международный рейс.
Авария случилась на проспекте Богоявленском. Маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter въехало в рейсовый автобус «Херсон — Минск». Водители не разобрались, кто должен был уступить дорогу, и столкнулись на повороте.
В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки. Медицинская помощь понадобилась шестерым николаевцам. Как сообщает агентство «Новости-N», пострадавшие отделались ушибами, женщина, стоявшая в проходе, получила травму спины.
Напомним, из-за сильного ветра 24 февраля в Николаевской области и в самом областном центре пострадали автомобили, припаркованные возле массивных деревьев. Также ряд деревьев, рухнув под порывами ураганного ветра, заблокировали движение по дорогам.
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