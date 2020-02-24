Где в Киеве 25–28 февраля можно бесплатно пройти медобследование: адреса пунктов

Здоровье и медицина

С 25 до 28 февраля киевлянам предлагают проверить свое здоровье в медпунктах, которые открыты во всех районах столицы. В рамках проекта «Врач в вашем доме» уже выполнено 121 578 обследований, а на прошлой неделе экспресс-диагностика проведена для 980 пациентов. Кроме того, для киевлян в феврале организована бесплатная флюорография.

Каждому доступно бесплатное обследование, которое позволяет сделать первичные тесты, чтобы иметь представление, с какими проблемами нужно обращаться к лечащему врачу. По результатам прошлых проверок у большей части киевлян был лишний вес, более чем у половины — повышено давление, у четверти — высокий уровень глюкозы в крови, а свыше чем у трети холестерин превысил норму.

По информации столичного департамента здравоохранения, на прошлой неделе 75 раз мультидисциплинарные бригады (в составе семейного врача, узкопрофильных специалистов) посещали больных, которые не в состоянии сами обратиться за медпомощью (в рамках программы такие выезды осуществлялись 6 979 раз).

Горожанам предлагается посетить медпункты (в основном они работают с 11:00 до 14:00) по следующим адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

25−28 февраля -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (Центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

25 февраля — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

26 февраля — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»),

27 февраля — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

28 февраля — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

26 февраля — 11:00—14:00 -улица Шолом Алейхема, 18;

27 февраля — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

25 февраля — улицы Новаторов, 4 (амбулатория № 4), Раисы Окипной, 9, гомеопатическая аптека № 109;

26 февраля — улицы Новаторов, 4 (амбулатория № 4), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени П. Тычины); 09:00—11:00 — улица Курнатовского, 7, 1-й этаж, амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 (ЦПМСП);

27 февраля — улица Алма-Атинская, 37б (амбулатория), Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улица Миропольская, 13а, ЖЭО № 404;

28 февраля — улица Алма-Атинская, 37б, амбулатория;

Оболонский район

25 февраля -- улица Рокоссовского, 4, аптека № 55;

28 февраля — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;

Печерский район

25 февраля — улица Подвысоцкого, 4а;

26 февраля — улицы Мечникова, 8, Мазепы, 2;

27 февраля — улицы Цитадельная, 5/9, Подвысоцкого, 13;

28 февраля — улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 4а;

Подольский район

25 февраля — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;

26 февраля — улицы Волошская, 47, каб. 322, ЦПМСП № 1, проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51);

27 февраля — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатория № 3,5;

28 февраля — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

25, 27 февраля — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97;

26, 28 февраля — 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район ( 10:00—12:00 )

25 февраля — проспект Воздухофлотский, 41;

26 февраля — проспекты Воздухофлотский, 15 (амбулатория № 8 ЦПМСП № 2), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

27 февраля — проспект Л. Гузара, 3 (Медгородок), амбулатория №№ 1, 2 ЦПМСП № 1,

28 февраля — проспекты Лобановского, 2 (амбулатория № 4, ЦПМСП № 2), Любомира Гузара, 3, амбулатория №№ 1,2 ЦПМСП № 1;

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

25 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

26 февраля — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

27 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

28 февраля — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Между тем в столице на восьмую неделю года зарегистрированы 14 591 больной гриппом и ОРВИ (на предыдущей неделе — 15 340), что свидетельствует о снижении заболеваемости на 4,9 процента. Среди детей заболеваемость снизилась на 12,7 процента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве закрывали школы на карантин, а в середине недели обучение приостанавливали в 101 школе. Сейчас всего лишь в 9 школах Киева еще закрыты несколько классов.

«ФАКТЫ» также сообщали адреса медучреждений в Киеве, где можно вакцинироваться от гриппа.

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