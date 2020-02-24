Украина

Украина усилит проверки на западной границе и в аэропортах из-за вспышки коронавируса в Италии

Украина отреагировала на последние новости из Италии, где сообщили о новой жертве коронавируса COVID-19. Всего в Италии, по последним, данным заразились 229 человек, семеро скончались. С 25 февраля Украина решила ввести особые проверки для прибывающих из Италии. Контроль будет усилен в аэропортах и в автомобильных пунктах пропуска на границе.

Украинцы, находящиеся на заработках в Италии, предпочитают для поездок на родину использовать автобусы. Поэтому этот вид транспорта возьмут под контроль в первую очередь. По информации погранслужбы, в пункт пропуска «Тиса» в Закарпатской области каждую неделю из Италии прибывают до 500 микроавтобусов с заробитчанами. Всем им будут измерять температуру и проверять на другие симптомы заражения коронавирусом.

«С 8.00 утра (25 февраля) будет обеспечена температурная проверка всех пассажиров для предотвращения попадания (в Украину) лиц с признаками коронавируса», — пообещал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

На следующем этапе будет введен контроль пассажиров в трех автомобильных пропускных пунктах на украинско-венгерской границе.

Что касается авиаперевозок, то регулярное авиасообщение с Италией налажено из аэропортов «Киев» и «Борисполь». Авиакомпания МАУ пообещала усилить меры безопасности для рейсов из Рима, Милана и Венеции. Рекомендаций ограничить перелеты пока не поступало, потому изменения в расписание вноситься не будут. Об этом сообщает Укринформ.

Напомним, МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в четыре региона Италии: Ломбардию, Венето, Эмилию Романья и Пьемонт, где риск заражения коронавирусом наивысший.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter