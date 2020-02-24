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Спорт

Ястремская уверенно вышла во второй круг турнира в Катаре (видео)

19:57 24 февраля 2020 36
Даяна Ястремская
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В столице Катара Дохе стартовал престижный теннисный турнир с призовым фондом почти три миллиона долларов.

Украинские теннисистки провели матчи стартового круга с переменным успехом. Даяна Ястремская, которая в обновленном рейтинге WTA поднялась с 26-го на 25-е место, в двух сетах разобралась с бельгийкой Кирстен Флипкенс (78-я) — 6:2, 6:4.

А вот первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, которая, наоборот, потеряла одну позицию в списке лучших теннисисток мира и опустилась с 6-й на 7-ю строчку, в двух сетах уступила американке Аманде Анисимовой (29-я) — 3:6, 3:6.

Для Элины это поражение стало третьим подряд — ранее она проиграла японке Нао Хибино в Хуахине (4:6, 2:6) и американке Дженнифер Брэди в Дубае (2:6, 1:6).

Во втором круге Ястремская, заработавшая 17 800 долларов, встретится с пятой ракеткой мира американкой Софией Кенин, которая выиграла недавний Australian Open. А вот для Свитолиной турнир завершился на показателе в 9 100 призовых в американской валюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 17-летняя Марта Костюк выиграла одиночный и парный турниры в Каире.

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