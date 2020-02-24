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Пытался перерезать горло лезвием: в Одессе патрульные спасли мужчину
В понедельник, 24 февраля, экипаж патрульной полиции предотвратил самоубийство мужчины, пытавшегося перерезать себе горло в присутствии полицейских. Инспекторы получили сообщение, что в Суворовском районе Одессы мужчина пытается совершить самоубийство из-за ревности. ранее В Виннице патрульные предотвратили самоубийство беременной женщины, которая собиралась спрыгнуть с моста на дорогу.
По словам правоохранителей, когда они оперативно прибыли на место вызова, то услышали крики и звук разбивающегося стекла, раздававшиеся во дворе жилого дома.
«Приняли решение перелезть через забор, чтобы успеть спасти гражданина. Обнаружили мужчину во дворе с приставленным к горлу лезвием. Он говорил „непонятные вещи“ и, даже несмотря на наше присутствии, пытался совершить самоубийство», — рассказали патрульные.
Полицейские попытались успокоить мужчину, а когда он на мгновение отвернулся, быстро заблокировали его руку с лезвием, надев наручники — чтобы он не мог причинить себе вред. До приезда врачей полицейские оказали отчаявшемуся мужчине доврачебную помощь, так как он успел нанести себе порезы. Прибывшая скорая помощь доставила 35-летнего пациента в больницу.
Обстоятельства и причины попытки самоубийства устанавливаются.
А вот его сверстнику из города Килия, что на юге Одесской области, повезло куда меньше. Придя домой в нетрезвом состоянии, мужчина поссорился с женой, после чего свел счеты с жизнью: его нашли повешенным во дворе дома на улице Гагарина. Обстоятельства и причины ЧП выясняют правоохранители.
Ранее в Киеве патрульные полицейские предотвратили самоубийство отчаявшейся женщины.
А в Броварах Киевской области патрульные отговорили прыгать с крыши мужчину с трехлетней дочкой.
В Кропивницком патрульные полицейские предотвратили самоубийство — женщина из-за потери близкого человека и проблем в личной жизни собиралась броситься с моста.
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