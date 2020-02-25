Мир

Падре-извращенец: в США любящий мальчиков священник выдавал себя за девочку в соцсетях

Несмотря на то, что католическая церковь настроена решительно бороться со случаями сексуального насилия священников над юными прихожанами, случаи разоблачения похотливых педофилов в сутанах постоянно растут.

Очередной скандал на сексуальной почве произошел на днях в США, где католического священника из города Стронгсвилл (штат Огайо) обвиняют в хранении детской порнографии.

Кроме того, арестованного Роберта Макуильямса также подозревают в причастности к ряду других преступлений на сексуальной почве, передает новостной портал WTRF.

По версии следствия, мужчина выдавал себя в социальных сетях за девушку, чтобы молодые люди присылали ему интимные фотографии. После этого священник заводил с ними активную переписку, пытаясь убедить в необходимости личной встречи.

Макуильямса арестовали в его приходе 5 декабря. Мужчину подозревают в нескольких эпизодах преступлений на сексуальной почве с октября 2018-го по декабрь 2019 года.

Свою вину священник отрицает.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом святоше-лицемере: правоохранители выяснили, что 81-летний Винсент ДеЛоренцо изнасиловал ученика церковной школы в городе Бертон. Второй случай насилия в отношении маленького ребенка произошел в мае 1987 года. Жертвой педофила стал пятилетний мальчик, который присутствовал на церемонии похорон, которую проводил ДеЛоренцо. Раньше жертвы боялись заявлять о произошедшем в полицию, и уже в наши дни, став взрослыми, решили добиться справедливости.

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