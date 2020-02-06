Мир

Похотливый падре: священник растлевал детей в церковной школе и на похоронах

В США разгорается скандал вокруг бывшего католического священника из американского штата Мичиган.

Его, как и российского священника Стремского, подозревают в растлении несовершеннолетних, пишет MLive.

Издание уточняет, что речь пока что идет о двух пятилетних мальчиках. В то же время количество жертв похотливого падре может увеличиться.

По данным следствия, 81-летний Винсента ДеЛоренцо изнасиловал ученика церковной школы в городе Бертон. Также мужчину обвиняют в жестоком обращении с ним в 1995—2000-х годах.

Второй случай насилия в отношении маленького ребенка произошел в мае 1987 года. Жертвой педофила стал пятилетний мальчик, который присутствовал на церемонии похорон, которую проводил ДеЛоренцо.

Раньше жертвы боялись заявлять о произошедшем в полицию, но теперь, став взрослыми, решили добиться справедливости.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сентябре прошлого года немецкие издания опубликовали шокирующие данные о детях, ставших жертвами сексуальных домогательств со стороны католических священников в Германии. Так, с 1946 по 2014 год их число составило 3 677 несовершеннолетних. Совершили эти преступления 1 670 священнослужителей.

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