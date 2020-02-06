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Похотливый падре: священник растлевал детей в церковной школе и на похоронах
В США разгорается скандал вокруг бывшего католического священника из американского штата Мичиган.
Его, как и российского священника Стремского, подозревают в растлении несовершеннолетних, пишет MLive.
Издание уточняет, что речь пока что идет о двух пятилетних мальчиках. В то же время количество жертв похотливого падре может увеличиться.
По данным следствия, 81-летний Винсента ДеЛоренцо изнасиловал ученика церковной школы в городе Бертон. Также мужчину обвиняют в жестоком обращении с ним в 1995—2000-х годах.
Второй случай насилия в отношении маленького ребенка произошел в мае 1987 года. Жертвой педофила стал пятилетний мальчик, который присутствовал на церемонии похорон, которую проводил ДеЛоренцо.
Раньше жертвы боялись заявлять о произошедшем в полицию, но теперь, став взрослыми, решили добиться справедливости.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сентябре прошлого года немецкие издания опубликовали шокирующие данные о детях, ставших жертвами сексуальных домогательств со стороны католических священников в Германии. Так, с 1946 по 2014 год их число составило 3 677 несовершеннолетних. Совершили эти преступления 1 670 священнослужителей.
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