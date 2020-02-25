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«Бенфика» – «Шахтер»: где смотреть онлайн ответный матч Лиги Европы
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «БЕНФИКА» — «ШАХТЕР»
Напомним, в первом поединке, прошедшем на минувшей неделе в Харькове, в котором была показана всего одна желтая карточка, да и та на пятой компенсированной минуте, «горняки» одержали победу с минимальным перевесом — 2:1 (Алан Патрик, 56, Коваленко, 72 — Пицци, 67, с пенальти).
Между двумя очными поединками команды провели матчи национальных чемпионатов. «Бенфика» на выезде с минимальным счетом обыграла «Жиль Висенте» — 1:0 (Винисиус, 15). Тем самым «орлы» прервали свою серию без побед, которая насчитывала уже четыре игры. В турнирной таблице подопечные Бруно Лаге продолжают лидировать, опережая «Порту» на одно очко.
С аналогичным счетом в пользу «горняков» завершился домашний поединок против черниговской «Десны» — 1:0 (Марлос, 90+4). Матч получился скандальным: на 59-й минуте, при счете 0:0, подопечные Александра Рябоконя забили гол, но их радость была омрачена решением арбитра отменить взятие ворот у нападающего Гуцуляка в связи с тем, что отдававший пас Филиппов перед этим находился в офсайде. Впрочем, даже потеря очков «горняками» не отразилась бы на их турнирном положении — команда Луиша Каштру по-прежнему опережает ближайших преследователей из «Динамо» на 14 очков.
В прямом эфире на территории Украины ответный матч Лиги Европы между «Бенфикой» и «Шахтером» покажет телеканал «Футбол 1» (начало — в 22:00 по киевскому времени). За час до начала игры в эфир канала выйдет передача «Путь к Гданську», где эксперты в студии оценятшансы украинской команды в предстощем поединке и разберут ключевые моменты после его окончания.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры оценили шансы «Шахтера» и «Бенфики» как примерно равные.
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