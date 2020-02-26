«Бенфика» — «Шахтер»: онлайн-трансляция ответного матча плей-офф Лиги Европы

Спорт

В четверг, 27 февраля, в столице Португалии Лиссабоне на стадионе «Да Луш», вмещающем более 65,5 тысячи зрителей, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между местной «Бенфикой» и донецким «Шахтером» (начало — в 22:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Бруно Лаге и Луиша Каштру, за которой вы сможете следить в этой новости.

Список футболистов на Лиссабон

Наставник «горняков» Луиш Каштру рассчитывает в ответном матче на 21 футболиста, 18 из которых попадут в заявку на игру. В составе донецкой делегации в столицу Португалии отправились следующие игроки:

Вратари — Пятов, Трубин, Шевченко.

Защитники — Додо, Кривцов, Матвиенко, Хочолава, Исмаили.

Полузащитники — Болбат, Степаненко, Патрик, Майкон, Маркос, Бондаренко, Коваленко, Тайсон, Коноплянка, Марлос, Тете, Фернандо.

Нападающий — Мораес.

Судьи из Нидерландов

На ответном поединке 1/16 финала будет работать бригада арбитров во главе с опытнейшим 46-летним Бьорном Кюйперсом. В послужном списке рефери, который владеет супермаркетом в родном Олдензаале, что на востоке страны, финалы многих престижных турниров — Суперкубок УЕФА-2011, Лиги Европы 2013-го и 2018 годов, Кубка Конфедераций-2013, Лиги чемпионов-2014 и чемпионат мира U-20 2017 года.

Неоднократно пересекался с обеими командами в еврокубках. И если «Бенфика» под «присмотром» Кюйперса пока не выигрывала (1 ничья и 4 поражения), то у «Шахтера» немного лучше статистика встреч при судействе голландца (2 победы, 1 ничья, 1 поражение).

46-летний Бьорн Кюйперс

«Бенфика» и «Шахтер» в своих чемпионатах

Между двумя очными поединками команды провели матчи национальных чемпионатов. «Бенфика» на выезде с минимальным счетом обыграла «Жиль Висенте» — 1:0 (Винисиус, 15). Тем самым «орлы» прервали свою серию без побед, которая насчитывала уже четыре игры. В турнирной таблице подопечные Бруно Лаге продолжают лидировать, опережая «Порту» на одно очко.

С аналогичным счетом в пользу «горняков» завершился домашний поединок против черниговской «Десны» — 1:0 (Марлос, 90+4). Матч получился скандальным: на 59-й минуте, при счете 0:0, подопечные Александра Рябоконя забили гол, но их радость была омрачена решением арбитра отменить взятие ворот нападающим Гуцуляком в связи с тем, что отдававший пас Филиппов перед этим находился в офсайде. Впрочем, даже потеря очков «горняками» не отразилась бы на их турнирном положении — команда Луиша Каштру по-прежнему опережает ближайших преследователей из «Динамо» на 14 очков.

История противостояния

Ранее команды один раз пересекались в еврокубках. Произошло это на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2007/2008. Команды обменялись выездными победами (в Лиссабоне сильнее оказались «горняки» — 1:0, а в Донецке уже триумфовали «орлы» — 2:1), чего «Бенфике» хватило для того, чтобы занять третье место и продолжить выступления в Кубке УЕФА, а «горняки», осташись на последней позиции, прекратили свои выступления в еврокубках в том сезоне.

В 2007-м в Лиссабоне сильнее оказался "Шахтер". Как будет на этот раз?

Стадион «Да Луш»

Домашняя арена лиссабонской «Бенфики» «Да Луш» (в переводе с португальского «Стадион света») была построена на месте старой арены, вмещавшей от 78 000 до 120 000 зрителей.

В 2002 году стадион был полностью демонтирован, и на его месте построили арену, которая способна принять на своих трибунах 65 647 болельщиков и входит в число 25 самых вместительных стадионов Европы.

На «Да Луш» проходили матчи чемпионата Европы 2004 года, в том числе финал между сборными Португалии и Греции (0:1), а также финальный поединок Лиги чемпионов 2014 года.

Стадион «Да Луш»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Бенфика» — «Шахтер».

Фото Getty Images, uefa.com, ФК «Бенфика», ФК «Шахтер»

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