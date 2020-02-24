«Бенфика» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы

Спорт

В четверг, 27 февраля, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» пройдет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между местной «Бенфикой» и донецким «Шахтером». Напомним, первый матч между командами завершился в Харькове победой «горняков» с минимальным преимуществом — 2:1.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «БЕНФИКА» — «ШАХТЕР» НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

Ведущие украинские и зарубежные букмекеры верят в победу «орлов из Лиссабона», при этом не отводя хозяевам предстоящего поединка роль заведомых аутсайдеров, учитывая результат матча в Харькове, в борьбе за выход в 1/8 финала.

«Фаворит Спорт»: победа «Бенфики» — 1,89, ничья — 3,60, победа «Шахтера» — 4,10. Проход «Бенфики» — 2,17, проход «Шахтера» — 1,70.

«Париматч»: победа «Бенфики» — 1,83, ничья — 3,85, победа «Шахтера» — 4,30. Проход «Бенфики» — 2,14, проход «Шахтера» — 1,75.

«Марафон»: победа «Бенфики» — 1,90, ничья — 3,80, победа «Шахтера» — 4,25. Проход «Бенфики» — 2,15, проход «Шахтера» — 1,70.

William Hill: победа «Бенфики» — 1,83, ничья — 3,60, победа «Шахтера» — 4,20. Проход «Бенфики» — 2,00, проход «Шахтера» — 1,73.

Bet365: победа «Бенфики» — 1,80, ничья — 3,60, победа «Шахтера» — 4,33. Проход «Бенфики» — 2,05, проход «Шахтера» — 1,70.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что точный удар Марлоса пяткой на 94-й минуте принес «Шахтеру» победу над «Десной» в чемпионате Украины.

Фото ФК «Шахтер»

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