"Завязал с бабушками": бывшая жена Прохора Шаляпина прокомментировала его новый роман

Шоу-бизнес

Выпускник российской «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин, который в прошло году устраивал «мексиканский сериал» с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, на самом деле боится отношений с сильными и богатыми женщинами.

Такое мнение изданию «Стархит» высказала одна из бывший жен Прохора Лариса Копенкина, комментируя тот факт, что 36-летний певец официально представил новую возлюбленную — 40-летнюю миллионершу из Канады Татьяну.

«Он боится этих отношений. Потому что его опять сожрёт окружение, начнут обсуждать. А он так этого не хочет! Но я за то, чтобы он встречался, а потом ещё и женился. Парень молодой, красивый», — рассказала Копенкина.

При этом Лариса одобрила нынешнюю спутницу экс-супруга.

Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина

Также Лариса посоветовала Татьяне для крепкого и долгого союза не ограничивать свободу Прохора.

Кроме того, она заявила о желании погулять на свадьбе влюблённых.

По словам Ларисы, то, что Шаляпин вновь встречается с богатой женщиной, — лишь совпадение. Она уверена, что так просто сложились обстоятельства. Женщина напомнила, что и при их знакомстве певец вовсе не знал, кто она такая. По мнению Ларисы, новая пассия просто «зацепила» певца. К тому же она довольна, что Шаляпин «завязал с бабушками».

Прохор Шаляпин и Татьяна из Канады

Ранее «ФАКТЫ» писали, что любвеобильный выпускник «Фабрики звезд-6» Прохор Шаляпин, в объятиях которого Виталина Цымбалюк-Романовская нашла утешение после развода с Арменом Джигарханяном, смог быстро найти ей замену — ею стала богатая жительница Канады, владелица сети адвокатских контор.

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