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"Теперь Танечка": любовника экс-жены Джигарханяна заметили в обществе новой пассии, 40-летней миллионерши
Любвеобильный выпускник «Фабрики звезд-6» Прохор Шаляпин, устроивший в прошлом году «мексиканский сериал» с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, похоже, питает страсть к женщинам старше себя по возрасту.
Притом, по мнению некоторых поклонников, такая страсть не всегда бывает бескорыстной: если Виталина прельщала его своей недвижимостью в Москве, то теперь у Прохора появилась новая возлюбленная — миллионерша Татьяна, владеющая сетью адвокатских компаний по всей Канаде. Она гражданка Канады, в детстве переехавшая из России в Оттаву.
Об этом пишет КП.
Парочка была замечена в самом дорогом отеле Лос-Анджелеса Astoria Beverly Hills.
О том, с кем коротает январские вечера звезда ток-шоу Прохор Шаляпин, журналистам рассказали русские туристы, оказавшиеся с эпатажным певцом на одном лайнере.
«У Шаляпина теперь Танечка, миллионерша из Канады», — цитирует издание одного из туристов.
По словам источника, новой спутнице певца чуть за 40.
В круиз по Тихому океану они отправились на лайнере Royal Princess, а до этого были замечены в самом дорогом отеле Лос-Анджелеса Astoria Beverly Hills.
В отеле Astoria Beverly Hills самый обыкновенный номер без завтрака стоит по курсу около 16 тысяч гривень в сутки. А Шаляпин с любовницей там прожил 8 дней в люксе, выкладывая за него примерно 31 тысячу гривень в сутки.
В кругленькую сумму обошёлся Шаляпину и его дамочке тихоокеанский круиз. Стоимость круиза на одного человека в каюте премиум- класса с пакетом «все включено» составляет в районе 7 тысяч долларов.
При этом издание отмечает, что Прохор, похоже, пятал свою новую пассию от поклонников, объяснением чему может быть тот факт, что она замужем.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после Виталины Прохор был замечен со многими известными дамами, в том числе и с экс-солисткой группы «Тату» Юлией Волковой.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!