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Бывшая жена российский певца, финалиста проекта «Фабрика звезд-6» Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева выложила у себя в Instagramфото, на котором он стоит у люльки и умиляется, глядя на своего сынишку Федора. Об этом пишет КП.

Поклонники Шаляпина тут же решили, что певец наконец расстался с бывшей женой Армена Джигарханяна, «киевской пианисткой» Цымбалюк-Романовской, чтобы создать семью с Татьяной и своим сыном. Но это, по словам Татьяны Гудзевой, пока что невозможно: в планах Виталины пока нет ссоры с Шаляпиным.

«Она влюблена в него, как кошка. Думаю, она просто так не отпустит Прохора. Для меня главное, чтобы он помогал нашему сыну. Одной мне содержать ребенка будет тяжело. У меня же еще дочь-подросток от первого брака. Хочется верить, что Шаляпин не откажется от своего сына. Малыш так похож на отца», — призналась она в беседе с корреспондентом.

Издание напоминает, история любви Татьяны и Прохора напоминает мексиканский сериал. Заподозрив девушку в измене, Шаляпин ушел от нее к бывшей жене Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской.

Но недавно эффектная блондинка Татьяна Гудзева родила скандальному певцу сына Федора. О том, что мальчик — родной сын Шаляпина, подтвердил тест ДНК, сделанный парой на одном из телевизионных шоу.

Также Гудзеева рассказала, что когда поняла, что ждет ребенка от Шаляпина, то попросила Прохора помочь с деньгами. Он обещал дать на роды 2 миллиона рублей, но потом переписку увидела Виталина, закатила ему скандал и денег экс-супруга не получила.

Бывшая жена Прохора уверена, что Виталина Цымбалюк-Романовская заманила ее мужа своими деньгами и шикарными квартирами в Москве. Она запрещает бывшим супругам встречаться.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале в День всех влюбленных Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин продемонстрировали фото интимного характера в ванной комнате с клубничкой.

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