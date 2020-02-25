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БДСМ-развлечения обернулись трагедией: осуждена пара, вовлекавшая в развратные игры своих детей

3:44 25 февраля 2020 64
БДСМ
Инф. «ФАКТОВ»

Любители субкультуры БДСМ встречаются не только среди звезд шоу-бизнеса, но и среди представителей других, более прозаичных профессий — таких, к примеру, как водители-дальнобойщики.

Об одном из представителей данной профессии рассказало канадское издание Toronto Sun.

По его информации, несколько месяцев назад в Канаду был экстрадирован бывший лондонский дальнобойщик, который сознался в том, что неоднократно насиловал свою 13-летнюю падчерицу и еще одну девочку.

В БДСМ-оргиях принимала участие его сожительница и трое ее малолетних детей.

«Сексуальный хищник и его тогдашняя жена были участниками БДСМ — образа жизни, связанного с обоюдными сексуальными контактами между собой и иногда с другими взрослыми парами. Трое детей (две девочки и сын) знали о БДСМ-образе жизни родителей и вовлекались в оргии вместе с отчимом и матерью», — сообщила изданию адвокат Дженнифер Гибсон.

Отмечается, что отчим заставлял двух других детей удерживать падчерицу, пока он ее насиловал. Также он заставлял пасынка совершать действия сексуального характера в отношении своей сестры.

Девочка забеременела от своего отчима. На шестом месяце беременности у нее произошел выкидыш, ребенка она закопала. После этого насилие в отношении падчерицы осужденный педофил прекратил.

Все происходило около 15 лет назад, сейчас дети выросли и смогли наконец-то подать жалобу на своих горе-родителей.

Злоумышленник уже отсидел семилетний срок за преступления против старших детей, теперь ему грозит ответственность за младшую падчерицу. Мать детей также привлекалась к уголовной ответственности за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних детей и распространение детской порнографии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о сторонниках БДСМ в России: в городе Владивостоке одиннадцатиклассники перед последним звонком на дне самоуправления устроили флешмоб в БДСМ-костюмах.

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