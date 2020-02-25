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БДСМ-развлечения обернулись трагедией: осуждена пара, вовлекавшая в развратные игры своих детей
Любители субкультуры БДСМ встречаются не только среди звезд шоу-бизнеса, но и среди представителей других, более прозаичных профессий — таких, к примеру, как водители-дальнобойщики.
Об одном из представителей данной профессии рассказало канадское издание Toronto Sun.
По его информации, несколько месяцев назад в Канаду был экстрадирован бывший лондонский дальнобойщик, который сознался в том, что неоднократно насиловал свою 13-летнюю падчерицу и еще одну девочку.
В БДСМ-оргиях принимала участие его сожительница и трое ее малолетних детей.
«Сексуальный хищник и его тогдашняя жена были участниками БДСМ — образа жизни, связанного с обоюдными сексуальными контактами между собой и иногда с другими взрослыми парами. Трое детей (две девочки и сын) знали о БДСМ-образе жизни родителей и вовлекались в оргии вместе с отчимом и матерью», — сообщила изданию адвокат Дженнифер Гибсон.
Отмечается, что отчим заставлял двух других детей удерживать падчерицу, пока он ее насиловал. Также он заставлял пасынка совершать действия сексуального характера в отношении своей сестры.
Девочка забеременела от своего отчима. На шестом месяце беременности у нее произошел выкидыш, ребенка она закопала. После этого насилие в отношении падчерицы осужденный педофил прекратил.
Все происходило около 15 лет назад, сейчас дети выросли и смогли наконец-то подать жалобу на своих горе-родителей.
Злоумышленник уже отсидел семилетний срок за преступления против старших детей, теперь ему грозит ответственность за младшую падчерицу. Мать детей также привлекалась к уголовной ответственности за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних детей и распространение детской порнографии.
Ранее «ФАКТЫ» писали о сторонниках БДСМ в России: в городе Владивостоке одиннадцатиклассники перед последним звонком на дне самоуправления устроили флешмоб в БДСМ-костюмах.
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