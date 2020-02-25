Трагичный конец: умерла женщина, вступившая в половую связь с более чем 300 партнерами

Мир

Беспорядочные половые связи и невоздержанность в сексе редко подразумевают любовь и заканчиваются хэппи-эндом. Это подтверждает случай с женщиной из Казахстана, которая находила и «коллекционировала» своих сексуальных партнеров, вписывая их имена в записную книжку. По самым скромным подсчетам, таковых оказалось примерно 300 «жеребцов», пишет Свободная Пресса.

Сообщается, что разведенная женщина обладала эффектной внешностью и была действительно красива и независима. Это привело к тому, что позабыв о дочери-подростке, которая нуждалась в ее внимании и заботе, Наталья жила в свое удовольствие.

В ее «коллекцию» входили как молодые, так и мужчины в годах, женатые и холостые, соотечественники и иностранцы, приезжавшие в командировки в фирму, где она работала.

«Когда мы встречались с Наташей, все ее внимание было сконцентрировано только на мужском поле: скольких она обольстила и со сколькими переспала, — рассказывает ее лучшая подруга, с которой Наталья дружила еще со школьной скамьи. — Со временем меня это даже стало жутко раздражать. Сама я ценю семейные отношения, с мужем прожила почти 20 лет. А Наташа даже про дочку никогда не говорила, а ведь это самое дорогое, что у нее было. Ребенок жил у бабушки и не признавал свою мать. Более того, девочка стыдилась своей родительницы и избегала встреч с ней».

Так продолжалось 10 лет. И все это время подруга вынуждена была наблюдать за развратной жизнью Натальи.

«Темперамент бешеный, энергии еще больше. Есть такая категория женщин, которая не может довольствоваться одним половым партнером, им надо менять их, — констатирует подруга. — По-моему, эту болезнь в простонародье называют «бешенством матки».

Через некоторое время Наталья занемогла. Однако, по словам подруги, не соглашалась идти к врачу. А через два месяца в муках скончалась.

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