Мир

Оказывается, пагубную страсть к несовершеннолетним испытывают не только заслуженные «учителя года» в России, но и «простые» американские педагоги.

Об этом свидетельствует скандал, разгоревшийся на прошлой неделе в Чикаго: во вторник перед судом предстала 33-летняя Сара Дамян, работавшая ранее в Alessandro Volta Elementary School, пишет издание Metro.

Бывшему учителю специального образования предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления на сексуальной почве в отношении 14-летнего мальчика.

Инцидент произошел в 2019 году. Учительница пригласила школьника к себе домой, а перед совращением дала ребенку мармелад с каннабисом.

По данным прокуратуры штата Иллинойс, Дамиан говорила потерпевшему, что он ей нравится, называла «своим парнем» и предлагала встречаться, хотя подросток и выражал обеспокоенность по поводу их разницы в возрасте.

Только после того, как Дамиан рассказала о «любовнике» по секрету своей подруге, та обратилась в полицию, после чего педагог была уволена из школы.

Полиция начала расследование, и в прошлый понедельник Дамиан арестовали.

Эта новость стала шоком для родителей, учителей и учеников школы, которые понятия не имели, почему талантливый педагог внезапно перестала появляться в школе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой пагубной страсти педагогов: в Британии на нездоровом интересе к ученикам попался бывший учитель-мужчина, который заглядывал под юбки девочкам-подросткам и поплатился за это.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter