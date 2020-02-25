- 07:34 «Бенфика» – «Шахтер»: где смотреть онлайн ответный матч Лиги Европы
- 07:34 «Реал» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 07:29 Новые тренды в маникюре: молочные оттенки, модный декор
- 07:26 «Мой давно умерший родственник должен платить за транспортировку газа почти 180 гривен в месяц»
- 07:16 Ветер, дождь и весеннее тепло: синоптики предупредили о перемене погоды
- 06:40 Песня от Бейонсе и иск от вдовы: на арене «Лейкерс» простились с Коби Брайантом и его дочерью
- 06:40 Муж не против: многодетная мать занялась уборкой квартир в голом виде
- 05:55 Пожар под Одессой: горит национальный природный парк
- 05:40 "Осовременивание" пенсий в марте под угрозой срыва: названа причина
- 04:57 Количество смертей уменьшилось: в Китае назвали обновленные данные о жертвах коронавируса
- 04:09 Трагический конец: умерла женщина, вступившая в половую связь с более чем 300 партнерами
- 03:44 Насиловали малолетних девочек: любители БДСМ втянули в свои игрища детей и поплатились за это
Муж не против: многодетная мать занялась уборкой квартир в голом виде (фото)
Быть многодетной мамой — весьма непросто не только в Украине, но и в Британии. Поэтому жительница английского графства Кент, у которой три ребенка, решила открыть фирму, предоставляющую услуги по уборке голышом.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Metro.
Сообщается, что 35-летняя многодетная мать Клэр О' Коннор года занималась уборкой отелей. Но в какой-то момент подумала о том, почему бы не открыть собственное клининговое агентство и оставлять все заработанные денежки себе?
Но так как практически все ниши на рынке клининговых услуг заняты, то женщина решила смело вступить в «голубой океан» — и открыть сервис по уборке в обнаженном виде.
Компанию было решено назвать Fantasy Clean, по примеру хозяйки подобной фирмы из города Плимут.
О своей блестящей идее О' Коннор рассказала 39-летнему мужу и получила одобрение.
«Он не против. Он знает мой сумасшедший характер, но понимает, что я никогда не позволю себе лишнего», — отметила она.
Пока что О' Коннор пока работает над разработкой сайта, однако уже сейчас можно подписаться на обновления компании. Она планирует прибираться в домах клиентов самостоятельно, а также нанять персонал.
Уборка без одежды будет стоить 95 фунтов стерлингов в час, топлес — 85 фунтов стерлингов, а выполнение услуги в нижнем белье или откровенном костюме горничной — 75 фунтов стерлингов.
«При уборке дома будет присутствовать одна обнаженная сотрудница и один клиент. Никак прикосновений, фотосъемки, вообще ничего лишнего. Уборщица просто заходит, выполняет свою работу и уходит», — заверила О' Коннор.
Издание напоминает, что в феврале сотрудница британской компании Naturist Cleaners, позволяющей вызвать на дом голую уборщицу, рассказала о секретах своей профессии. Все клиенты 24-летней Анны оказались одинокими мужчинами. Как правило, они пытаются разговаривать с ней о жизни, но, по ее словам, никогда не пристают и не просят ничего, что выходит за рамки ее обязанностей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другой опасности, с которой сталкиваются многодетные мамы: детей никогда нельзя оставлять самих, без присмотра — в противном случае неприятностей ни избежать.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»