Мир

Муж не против: многодетная мать занялась уборкой квартир в голом виде (фото)

Быть многодетной мамой — весьма непросто не только в Украине, но и в Британии. Поэтому жительница английского графства Кент, у которой три ребенка, решила открыть фирму, предоставляющую услуги по уборке голышом.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Metro.

Сообщается, что 35-летняя многодетная мать Клэр О' Коннор года занималась уборкой отелей. Но в какой-то момент подумала о том, почему бы не открыть собственное клининговое агентство и оставлять все заработанные денежки себе?

Но так как практически все ниши на рынке клининговых услуг заняты, то женщина решила смело вступить в «голубой океан» — и открыть сервис по уборке в обнаженном виде.

Компанию было решено назвать Fantasy Clean, по примеру хозяйки подобной фирмы из города Плимут.

О своей блестящей идее О' Коннор рассказала 39-летнему мужу и получила одобрение.

«Он не против. Он знает мой сумасшедший характер, но понимает, что я никогда не позволю себе лишнего», — отметила она.

Пока что О' Коннор пока работает над разработкой сайта, однако уже сейчас можно подписаться на обновления компании. Она планирует прибираться в домах клиентов самостоятельно, а также нанять персонал.

Уборка без одежды будет стоить 95 фунтов стерлингов в час, топлес — 85 фунтов стерлингов, а выполнение услуги в нижнем белье или откровенном костюме горничной — 75 фунтов стерлингов.

«При уборке дома будет присутствовать одна обнаженная сотрудница и один клиент. Никак прикосновений, фотосъемки, вообще ничего лишнего. Уборщица просто заходит, выполняет свою работу и уходит», — заверила О' Коннор.

Издание напоминает, что в феврале сотрудница британской компании Naturist Cleaners, позволяющей вызвать на дом голую уборщицу, рассказала о секретах своей профессии. Все клиенты 24-летней Анны оказались одинокими мужчинами. Как правило, они пытаются разговаривать с ней о жизни, но, по ее словам, никогда не пристают и не просят ничего, что выходит за рамки ее обязанностей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой опасности, с которой сталкиваются многодетные мамы: детей никогда нельзя оставлять самих, без присмотра — в противном случае неприятностей ни избежать.

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