Мир

Самая многодетная мать Британии ждет 22-го ребенка — несмотря на то, что обещала остановиться еще на 20-м (фото)

Самая многодетная семья Великобритании объявила о том, что ждет 22-го ребенка. Несмотря на то, что супруги из графства Ланкашир Сью и Ноэл Редфорд еще после рождения 20-го отпрыска обещали, что больше не будут расширять семью.

44-летняя Сью и 48-летний Ноэл сообщили, что роды состоятся в апреле. Сью надеется, что у нее будет мальчик. Тогда будет как раз поровну — 11 девочек и 11 мальчиков. Первенцу Редфордов Крису уже 30 лет. Далее идут 25-летняя Софи, 23-летняя Хлое, 22-летний Джек, 20-летний Дэниел, 18-летний Люк, 17-летняя Милли, 16-летняя Кэти, 15-летний Джеймс, 14-летняя Элли, 13-летняя Эйми, 12-летний Джош, 11-летний Макс, девятилетняя Тилли, семилетний Оскар, шестилетний Каспар, трехлетняя Хэлли, двухлетняя Фиби, годовалый Арчи и Бонни Рэй, которая родилась в ноябре прошлого года. Только две старших детей живут отдельно от родителей. Софи сама уже является матерью троих.

Как сообщает издание Metro, семья пекаря Редфорда живет в доме с десятью спальнями и получает пособие на детей в размере 170 фунтов в неделю. При этом на питание уходит еженедельно в среднем 350 фунтов.

Будущие супруги познакомились, когда Сью было всего семь лет. И Ноэл, и Сью росли в приемных семьях. Своего первенца Криса Сью родила в 14 лет. Несмотря на юный возраст матери, пара решила оставить ребенка и не отдавать на усыновление. Вскоре влюбленные официально поженились. Во время девятой беременности Сью Ноэл сделал вазэктомию — операцию, при которой производится перевязка фрагмента семявыносящих протоков. Но вскоре пара решила, что девяти детей им мало. И муж, снова обратившись к врачам, восстановил свою репродуктивную функцию.

Между тем, как писали «ФАКТЫ», самой плодовитой женщиной в мире считается жительница Уганды, которая к 40 годам родила 44 ребенка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter