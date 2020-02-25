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Том Круз сбежал со съемок нового фильма "Миссия невыполнима" из-за коронавируса
Из-за вспышки коронавируса в Италии были отложены на неопределенный срок съемки фильма «Миссия невыполнима 7». Об этом сообщили представители киностудии Paramount Pictures. Съемки в Венеции должны были начаться 24 февраля и продлиться три недели. Хотя приостановление проекта обойдется создателям картины в круглую сумму, они не хотят рисковать здоровьем съемочной группы. Всем разрешили разъехаться по домам.
По данным издания Daily Mail, исполнитель главной роли Том Круз, который приехал в Венецию 20 февраля, несколько дней вынужден был просидеть взаперти в одном из пятизвездочных отелей Венеции. В настоящее время он уже покинул страну, переехав в Великобританию. По сообщениям СМИ, его эвакуировали частным самолетом.
В Италии жертвами коронавируса стали уже семь человек. Число инфицированных официально составляет 229 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Италии из-за коронавируса закрылось консульство Украины.
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