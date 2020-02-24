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В Италии ширится паника в связи с коронавирусом: закрыты театры, соборы, школы

9:29 24 февраля 2020 342
Полицейский в маске на карнавале в Венеции
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Италия стала первой европейской страной, в которой зарегистрирована серьезная вспышка китайского коронавируса. Общее число заразившихся на севере страны уже достигает почти 150 человек. Трое заболевших скончались.

Ширится паника. Власти объявили о введении чрезвычайных мер по предотвращению распространения вируса. 12 городов в областях Венето и Ломбардия были закрыты на карантин. В общей сложности «под замком» оказались около 50 тысяч человек. Въезд и выезд из карантинных районов запрещен.
В области Венето по меньшей мере до 1 марта закрыты школы и музеи. Отменены массовые мероприятия.

Как сообщает ABC, дезинфицируются автобусы, поезда и другие виды общественного транспорта — включая гондолы в Венеции.

В Венеции досрочно завершили ежегодный карнавал и запретили вход посетителей в базилику Сан-Марко. В Милане на неопределенный срок закрылся знаменитый оперный театр «Ла Скала», а также местный Кафедральный собор.

Перенесены запланированные на 23 февраля три матча Серии А чемпионата Италии по футболу. Модельер Джорджио Армани свой показ в рамках Недели моды в Милане провел в закрытом режиме — без зрителей, транслируя дефиле в прямом эфире на своем сайте.

Предполагают, что вирус занесла в Италию пара китайских туристов, которые сейчас выздоравливают в одной из больниц Рима. Перед приездом в Рим китайская пара побывала в Милане, в Вероне и Парме.

В начале февраля домой вернулись итальянцы, проживавшие в Ухане. У одного из эвакуированных был выявлен коронавирус. Мужчина был отправлен в госпиталь.

Между тем Австрия предполагает временно возобновить пограничный контроль на границе с Италией.

Ранее сообщалось, что власти Австрии остановили движение поездов из Италии после того, как в одном из составов были обнаружены две пассажирки с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19.

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