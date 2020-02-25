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"Находится в сложном положении": в Украине озвучили прогноз по распаду России
Развал России неизбежно состоится, поскольку слишком большая дистанция между отдельными регионами, а скрепляющий финансовый ресурс быстро исчерпывается. Такой прогноз дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем… Этот призрак долго держаться не может. Определенное время он держится на деньгах. Но деньги — вещь, которая очень быстро заканчивается», — подчеркнул Данилов в интервью Liga.net.
Как объяснил секретарь СНБО, в России есть две противоборствующие тенденции. С одной стороны, в Кремле активно ищут врага, перед угрозой которого сплотится население: «Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами».
С другой стороны, на цельность России активно давят экономические факторы: китайский рынок, цены на нефть и газ, конкуренция за ресурсы. «Сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен», — добавил Данилов.
Напомним, ранее политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков сделал прогноз, что Путин не удержит страну в кризисе, а потому не исключен распад России на несколько государств. Военный обозреватель Юрий Карин также считает, что из-за обострения борьбы за финансовый ресурс экономика России трещит по швам.
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