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Украина

"Находится в сложном положении": в Украине озвучили прогноз по распаду России

11:45 25 февраля 2020 144
распад россии
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Развал России неизбежно состоится, поскольку слишком большая дистанция между отдельными регионами, а скрепляющий финансовый ресурс быстро исчерпывается. Такой прогноз дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем… Этот призрак долго держаться не может. Определенное время он держится на деньгах. Но деньги — вещь, которая очень быстро заканчивается», — подчеркнул Данилов в интервью Liga.net.

Как объяснил секретарь СНБО, в России есть две противоборствующие тенденции. С одной стороны, в Кремле активно ищут врага, перед угрозой которого сплотится население: «Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами».

С другой стороны, на цельность России активно давят экономические факторы: китайский рынок, цены на нефть и газ, конкуренция за ресурсы. «Сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен», — добавил Данилов.

Напомним, ранее политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков сделал прогноз, что Путин не удержит страну в кризисе, а потому не исключен распад России на несколько государств. Военный обозреватель Юрий Карин также считает, что из-за обострения борьбы за финансовый ресурс экономика России трещит по швам.

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