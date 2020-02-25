Мир

Кто из них настоящий? Сделанные с разницей в месяц фото Путина озадачили сеть

В сети пользователи сравнивают фотографии президента РФ Владимира Путина, которые сделаны месяц назад и в последние дни. Ранее хозяин Кремля рассмешил многочисленных пользователей своими фото из Сирии.

«Путин сегодня в Петербурге — и Путин месяц назад во время визита в Израиль. Кто-то из них явно неправильный Путин …)) Или ботокс уже совсем поплыл, а новый закачают аж к «23 февраля», — написал политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

Вот некоторые из комментариев пользователей:

«Путин с разницей в месяц. Январский в Израиле, февральский в Москве. Что бы это значило?» — отметил разницу на снимках пользователь Twitter Alex Doppelkorn.

В сети отреагировали на это следующими высказываниями:

Ранее сообщалось, что в последние месяцы Путин резко постарел.

Фото: РИА Новости

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