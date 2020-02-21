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Совсем старик: свежее фото Путина вызвало ажиотаж в сети
Бессменный президент Российской Федерации Владимир Путин выглядит очень плохо. Снимок хозяина Кремля без ретуши и фотошопа разительно отличается от тех, что выставляет его Администрация на официальном сайте.
Вполне возможно, что слухи о болезни Путина, которые периодически будоражат мир, не беспочвенны.
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В соцсетях увиденное вызвало настоящий ажиотаж — от версий «это двойник» до пожеланий «быстрее увидеть балет «Лебединое озеро».
Вот несколько комментариев.
«Кобзон уже задолбался щи разогревать…»
«Когда же уже???»
«Цей без ботоксу якійсь старенький…»
«Кобзон вже близько!!!
«И это альфа-самец? Совсем старик».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Путин подписал указ, которым освободил куратора пророссийских боевиков на Донбассе Владислава Суркова от должности помощника президента.
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