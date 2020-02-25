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Покушение на бизнесмена в Болгарии: один из подозреваемых россиян оказался дипломатом
В попытках отравить «Новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева мог быть замешен российский дипломат, сотрудник представительства при Всемирной торговой организации в Женеве Георгий Горшков.
Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на расследование группы Bellingcat, швейцарского сайта Tamedia и российского The Insider. Впрочем, по данным расследователей, настоящее имя Горшкова — Егор Гордиенко. Сообщается, что этот человек с дипломатическим рангом третьего секретаря участвовал и в других операциях ГРУ за рубежом, в частности, сотрудничал с подозреваемыми в отравлении «Новичком» Юлии и Сергея Скрипалей в Великобритании.
Имя Горшкова упоминается среди троих граждан России, которых прокуратура Болгарии заподозрила в покушениях на трех болгарских граждан. Также в список входят россияне Сергей Павлов и Сергей Федотов.
Расследователи утверждают, что человек с паспортом на имя Горшкова был в Болгарии вместе с Денисом Сергеевым (он же «Федотов») в апреле и мае 2015 года, когда покушались на жизнь бизнесмена Гебрева. По их данным, Гордиенко участвовал в аннексии Крыма. В 2014 году он получил квартиру в том же доме, что и один из подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Мишкин («Петров»), а также часто общался с ним, как и с другим фигурантом дела — Анатолием Чепигой («Бошировым»).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Болгарии обнародовали имена и фото людей, которые могут быть причастными к покушениям на граждан этой страны при помощи отравляющего вещества «Новичок».
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