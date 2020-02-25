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«Вульгарненько для мамочки троих деток»: голую Снежану Бабкину заклевали в сети (фото)

14:30 25 февраля 2020 692
Бабкин с женой
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Жену музыканта Сергея Бабкина Снежану, которая недавно сообщила о травме старшего сына, раскритиковали в сети за откровенное фото.

Снежана опубликовала снимок, на котором она нежится в голубой воде и пьет что-то из голубой чашки. На женщине — голубые шортики, открывающие татуировку на бедре, и украшения. «Моя любовь любит цвет неба», — написала Бабкина.

Бабкина

Не всем подписчикам Снежаны понравилось фото. «Вы конечно красивая женщина, но мне интересно, как Ваш муж позволил выложить на всеобщий обзор такую фотку?», «Извините, но как-то вульгарненько для мамочки троих деток», «Но, Снеж, зачем такие фото? Похвалить за это надо? Почему, кроме Серёжи, это должен кто-то видеть, другие мужчины должны видеть? Не понимаю», — пишут комментаторы.

Бабкина

Бабкина

Бабкина

Бабкина

Бабкина

Напомним, что третьего ребенка Снежана родила 18 июня 2019 года.

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