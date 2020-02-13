Шоу-бизнес

Всю ночь провели в больнице: в семье Сергея Бабкина случилась беда

В семье известного музыканта и исполнителя Сергея Бабкина, жена которого родила третьего ребенка, случилось несчастье. Супруга артиста Снежана рассказала, что ее старший сын Артур на тренировке по футболу серьезно травмировал руку. Врачи диагностировали перелом, потребовалась операция. Но 13-летний парень отказался от обезболивающих препаратов и мужественно терпел, пока медики провели процедуру и наложили гипс.

Снежана призналась, что не смогла смотреть на это, не выдержала и вышла в коридор, где дала волю слезам.

«В этот момент мама, то есть я, встала и ушла. Честно говоря, вышла и стала плакать. Сережа говорит, ну что ты. Мальчик вырос. Просто очень чувствую детей», — рассказала Снежана Бабкина. Вместе с Сергеем они провели ночь в больнице с Артуром.

Напомним, Бабкины также воспитывают дочь Веселину и маленького Елисея.

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