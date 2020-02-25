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Спорт

Свои ворота ближе: сеть потешил глупый автогол голкипера (видео)

15:24 25 февраля 2020 18
Хенераль Диас&nbsp;— Гуаренья
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Вратарь парагвайского клуба «Хенераль Диас» Густаво Сердан «прославился» на весь футбольный мир благодаря нелепому автоголу в матче 6-го тура элитного дивизиона чемпионата страны с «Гуареньей» (1:1).

На 16-й минуте встречи гости проводили очередную фланговую атаку. Но защитнику хозяев удалось опередить оппонента и отдать передачу своему вратарю. Голкипер-«технарь» решил не спешить с выносом мяча и, увидев приближающегося нападающего, попытался обвести его, направившись вдоль линии ворот. Правда, осознав, что спринтер из него никудышний, 24-летний Сердан попытался закрыть мяч корпусом, но запутался в собственных ногах и к ужасу болельщиков и партнеров по команде отправил мяч в свои ворота.

Благо, под конец первого тайма одноклубники горе-вратаря сравняли счет, и в итоге матч завершился вничью — 1:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Турции голкипер парировал два пенальти ценой красной карточки, а заменивший его защитник отбил третий удар

Фото Tomada de Twitter

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Свои ворота ближе: сеть потешил глупый автогол голкипера (видео)

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