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Происшествия

Опрокинувшийся грузовик заблокировал движение в центре Киева (фото, видео)

17:28 25 февраля 2020 218
Опрокинувшийся грузовик заблокировал движение в центре Киева (фото, видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева во вторник, 25 февраля произошла серьезная авария на строительстве многоэтажного дома.
Выезжая с территории стройки по улице Коновальца, МАЗ в буквальном смысле опрокинулся на проезжую часть, а выпавший из кузова габаритный груз перекрыл проезд по улице. Напомним, накануне возле станции метро «Бориспольская» фура столкнулась с переполненной маршруткой.

Инцидент на перекрестке улиц Коновальца и Предславинской произошел около 14:45.

Версии случившегося разнятся — свидетели заявляют, что груз недостаточно прочно закрепили груз в кузове, тогда как патрульные считают — МАЗ перевернулся в момент разгрузки строительных материалов.

В любом случае движение по обеим улицам пришлось ограничивать.

На данный момент МАЗ уже убрали с дороги (для этого пришлось вызывать автокран).

Пострадавших в результате инцидента нет.

Ресурс Информатор показал фото и видео с места ДТП.

Выпавший из кузова груз

Напомним, в конце января подобная авария произошла под Одессой — там перевернулся КамАЗ с удобрениями, который заблокировал международную трассу Одесса-Рени.

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