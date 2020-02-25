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Опрокинувшийся грузовик заблокировал движение в центре Киева (фото, видео)
В центре Киева во вторник, 25 февраля произошла серьезная авария на строительстве многоэтажного дома.
Выезжая с территории стройки по улице Коновальца, МАЗ в буквальном смысле опрокинулся на проезжую часть, а выпавший из кузова габаритный груз перекрыл проезд по улице. Напомним, накануне возле станции метро «Бориспольская» фура столкнулась с переполненной маршруткой.
Инцидент на перекрестке улиц Коновальца и Предславинской произошел около 14:45.
Версии случившегося разнятся — свидетели заявляют, что груз недостаточно прочно закрепили груз в кузове, тогда как патрульные считают — МАЗ перевернулся в момент разгрузки строительных материалов.
В любом случае движение по обеим улицам пришлось ограничивать.
На данный момент МАЗ уже убрали с дороги (для этого пришлось вызывать автокран).
Пострадавших в результате инцидента нет.
Ресурс Информатор показал фото и видео с места ДТП.
Выпавший из кузова груз
Напомним, в конце января подобная авария произошла под Одессой — там перевернулся КамАЗ с удобрениями, который заблокировал международную трассу Одесса-Рени.
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