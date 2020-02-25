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Спорт

Ястремская сенсационно обыграла в Дохе чемпионку Australian Open-2020: видеообзор матча

17:51 25 февраля 2020 125
Даяна Ястремская
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Во вторник, 25 февраля, вторая ракетка Украины (25-я в мире) Даяна Ястремская сотворила сенсацию на престижном теннисном турнире в Дохе (Катар) с призовым фондом 3,2 млн долларов.

В матче второго круга 19-летняя одесситка выбила из турнира действующую чемпионку Australian Open, пятую ракетку мира 21-летнюю американку Софью Кенин. Ястремская уверенно выиграла у уроженки Москвы первую партию — 6:3, на характере довершив дело во второй — 7:6 (4).

Отметим, что ранее соперницы встречались дважды и оба раза в прошлом году. На турнире в Торонто победила Кенин — 6:2, 6:2, а на Уимблдоне Ястремская — 7:5, 4:6, 6:3.

Успех во втором раунде турнира позволил Даяне заработать 34 500 долларов. В поединке третьего круга Ястремская сыграет с сильнейшей в противостоянии между испанкой Гарбиньей Мугурусой (11-я) и Айлой Томлянович из Австралии (54-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина на турнире в Дохе потерпела свое третье подряд поражение.

Фото Jimmie48

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