Происшествия

Полиция хотела взять под свою "крышу" черных риелторов, но вмешалась СБУ

В Запорожье сотрудники СБУ разоблачили схему незаконного завладения недвижимым имуществом граждан под прикрытием полиции. Напомним, в 2019 году жертвой мошенников стал народный депутат Украины.

По предварительной версии, в ней были задействованы советник начальника ГУ Национальной полиции Днепропетровской области и начальник сектора превенций одного из районных отделов полиции соседней Запорожской области. Первого из них задержали «на горячем» — при получении от жены одного из «черных риэлтеров» части оговоренной взятки за непривлечение ее мужа к уголовной ответственности.

Одновременно был задержан и начальник сектора, сообщили в пресс-службе СБУ.

Служебное удостоверение одного из задержанных

Изъятые денежные средства

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере») Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Бердянске Запорожской области разоблачили преступную группу, которая угрозами и насилием отбирала жилье у людей, а в Харькове правоохранители обезвредили группу «риелторов», наживавшихся на покойниках.

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