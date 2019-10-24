Пытками заставляли отдать жилье: в Бердянске обезвредили банду «черных риелторов» (фото)

Происшествия

В Бердянске Запорожской области разоблачили преступную группу, которая угрозами и насилием отбирала жилье у людей. Напомним, в Харькове обезвредили группу «риелторов», которые наживались на покойниках.

Как сообщили в СБУ, организаторами группы были двое жителей Бердянска. Они под видом риелторов подыскивали среди местных жителей одиноких пенсионеров и инвалидов, от которых требовали согласия на переоформление их домов на подставных лиц.

В случае отказа законных владельцев переписать свое имущество, участники группировки применяли к ним физическое и психологическое давление. Так злоумышленники похитили местного пенсионера, которого вывезли за 50 километров от Бердянска в арендованное здание, где насильно его удерживали. Другого потерпевшего фигуранты оформили на принудительное лечение в городской противотуберкулезный диспансер.

В спецслужбе задокументировали девять фактов незаконного завладения имуществом граждан на общую сумму 150 тысяч долларов США.

Во время спецоперации сотрудники СБУ освободили похищенных людей и задержали организаторов группы.

По месту жительства мошенников силовики изъяли незарегистрированное огнестрельное и травматическое оружие, большое количество паспортов, договоров и других документов, подтверждающих их преступную деятельность.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления. Кроме того, проводятся действия по возврату отобранного имущества законным владельцам.

Напомним, жертвами аферистов становятся не только простые украинцы. Мошенники отобрали квартиру в центре Киева даже у известного политика. Недавно в столице разоблачили одну такую группу «риелторов», в которую входили судья, нотариус и адвокаты.

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