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Происшествия

Одессе грозит потоп: ураган «Юлия» повредил Хаджибеевскую дамбу (фото)

20:04 25 февраля 2020 29
Хаджибейская дамба
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Одесса начинает возвращаться к обычному жизненному ритму после пронесшегося в понедельник урагана с трогательным женским именем «Юлия», который, в частности, повалил более 400 крупных деревьев, а деревья разрушили дома и травмировали людей.

Во вторник, 25 февраля, работники коммунальных служб распилили и вывезли с улиц и дворов большую часть поваленных деревьев. Ремонтники постепенно восстанавливают работу общественного транспорта.

Специалисты также обследовали дамбу в районе Хаджибейского лимана и обнаружили две промоины: одна длиной около метра, вторая — около десяти метров. Промоины образовались вследствие ураганного ветра: он гнал с лимана воду, которая подмывала Окружную дорогу. Сейчас избыток воды с дороги, которую ограждает дамба, откачали.

Не секрет, что в Хаджибейский лиман ежегодно поступает около 200 млн кубометров воды за счет естественного стока и еще 130−140 кубов — за счет канализационных стоков Одессы.

Если Хаджибеевскую дамбу прорвет, затопленной может оказаться значительная часть Одессы, из-за чего пострадают 42 тысячи человек. Кроме того, может нарушиться сообщение между жилмассивом Котовского, где живут более 190 тысяч человек, и остальной частью города, а также сообщение между Одессой и городами Николаевом и Херсоном.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что всю Украину накрыл ураганный ветер. Особенно досталось южным областям и ряду центральных регионов. Например, в Николаеве непогода разрушила мост.

А в Одессе дерево, сваленное ураганным ветром, смертельно травмировало пенсионерку.

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