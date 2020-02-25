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Мир

Алжир стал второй страной в Африке, подтвердившей заболевание коронавирусом на ее территории

22:39 25 февраля 2020 66
Температурный скрининг
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Алжир подтвердил первый случай коронавируса, став таким образом африканской страной, которую настигла глобальная эпидемия. Напомним, ранее появление коронавируса зафиксировали в Египте.

Является ли заболевший в Алжире иностранцем, пока не известно.

Тем временем в Италии увеличилось число жертв коронавируса — от осложнений заболевания скончалась 76-летняя женщина в регионе Венето. Таким образом, общее количество смертей от недуги достигло 11, общее число инфицированных составляет 283.

Напомним, после Италии коронавирус поразил еще две страны — Швейцарию и Румынию.

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