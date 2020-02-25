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Алжир стал второй страной в Африке, подтвердившей заболевание коронавирусом на ее территории
Алжир подтвердил первый случай коронавируса, став таким образом африканской страной, которую настигла глобальная эпидемия. Напомним, ранее появление коронавируса зафиксировали в Египте.
Является ли заболевший в Алжире иностранцем, пока не известно.
Тем временем в Италии увеличилось число жертв коронавируса — от осложнений заболевания скончалась 76-летняя женщина в регионе Венето. Таким образом, общее количество смертей от недуги достигло 11, общее число инфицированных составляет 283.
Напомним, после Италии коронавирус поразил еще две страны — Швейцарию и Румынию.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.