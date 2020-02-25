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Коронавирус распространяется по Европе: из Италии инфекция попала в Швейцарию и Румынию
Китайский коронавирус поразил еще две европейские страны — после вспышки заболевания в Италии первые случаи инфекции обнаружили в Швейцарии и Румынии.
Интерфакс-Украина сообщает, что первый случай в Швейцарии зафиксировали в италоязычном кантоне Тичино.
«Заболевший человек посетил Италию около десяти дней назад, где принимал участие в мероприятии недалеко от Милана», — заявило Федеральное ведомство по здравоохранению Конфедерации.
По информации Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован также в Румынии. В эту страну вирус также проник из Италии, откуда три недели назад вернулся инфицированный.
Два новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали во Франции.
Ранее сообщалось, что в украинских аэропортах «Киев» и «Борисполь» ввели специальные процедуры для пассажиров рейсов из Италии.
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