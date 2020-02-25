Происшествия

В Херсоне непогода уложила на больничные койки трех человек, один из них в коме

В Херсоне продолжают ликвидировать последствия разгула штормового ветра — с улиц уже убрали все поваленные деревья, а местные власти приступили к формированию списка повреждений жилого фонда.

Также оказалось, что придется ремонтировать фасады и кровли детских садов №№ 71, 76, 60, 83 и средней школы № 43.

Без света остаются жители частного сектора в разных районах города, также 7 домовладений отключены от газоснабжения. Ремонтные работы продолжаются.

Тем временем в больницах находятся люди, получившие травмы разной степени. Самое тяжелое состояние констатировано у 68-летней женщины, получившей ушибленную рану темени в результате падения карниза, у 13-летней девочки, госпитализированной с сотрясением головного мозга и травмой грудной клетки, а также у 21-летнего парня с сотрясением головного мозга.

Напомним, в Одессе ураган повалил более 400 крупных деревьев, которые разрушили дома и травмировали людей. Одно из упавших деревьев смертельно травмировало пенсионерку.

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