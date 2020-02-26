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Происшествия

На трассе Киев — Чоп произошла страшная авария: фото и видео с места трагедии

9:44 26 февраля 2020 223
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп утром 26 февраля не разминулись два автомобиля. Напомним, ранее под Одессой произошло тройное ДТП с участием автомобиля пожарной службы.

По предварительным данным, пассажирка одного из авто погибла, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на территории села Конюхов Стрыйского района, сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Он же опубликовал фото и видео с места ДТП.

Движение по трассе на указанном участке до сих пор осложнено.

Напомним, 4 января на Львовщине при столкновении двух авто на трассе Киев-Чоп погиб трехлетний ребенок. В селе Банюнин Каменка-Бугского района столкнулись два автомобиля — Lexus GS300 и Chevrolet Malibu. Авто управляли киевляне.

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