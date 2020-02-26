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Происшествия

Поджог авто журналистки во Львове: организатора преступления объявили в розыск (фото)

11:07 26 февраля 2020 96
Поджог авто журналистки во Львове: организатора преступления объявили в розыск (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Управление СБУ во Львовской области объявило в розыск старшего оперуполномоченного отдела уголовной полиции Франковского отделения полиции Михаила Чердака.

Как сообщает пресс-служба регионального управления, мужчину подозревают в организации умышленного уничтожения имущества, а именно — поджога автомобиля журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук. Он же, по версии следствия, был руководителем подготовки и совершения преступления.

Как сообщали «ФАКТЫ», еще одним подозреваемым в организации поджога является замешанный в контрабанде и хищениях топлива на Львовской железной дороге житель Львова

По одной из версий, сотрудника Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области, привлек организатор преступления. Сам силовик скрывается от следствия за границей. В связи с этим ему сообщили о подозрении заочно.

Напомним, поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января. Тем не менее львовянам удалось заснять злоумышленника и момент начала пожара.

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