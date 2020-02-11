Происшествия

Причастны контрабандист и полицейский: появились новые данные о поджоге авто журналистки во Львове

К поджогу машины журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук во Львове причастны замешанный в контрабанде и хищениях мужчина и сотрудник отдела полиции ГУ НП в Львовской области.

Как сообщает Служба безопасности Украины, личность подозреваемого в заказе поджога машины Терещук установлена: «В заказе преступления подозревается житель Львова, который ранее имел судимость и известный в криминальном мире по контрабандным схемам и хищению топлива из Львовской железной дороги».

По одной из версий, заказчик привлек к организации поджога сотрудника Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области, который подобрал исполнителя и передал тому деньги за поджог. «Предполагаемый организатор скрывается от следствия за границей, ему заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск», — добавили в СБУ. В данный момент решается вопрос о доставке сотрудника полиции в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи квалифицировали преступление по ч. 2 ст. 347−1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе правоохранители задержали исполнителя — 19-летнего юношу, который во Львове поджог машину журналистки и уехал из города.



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