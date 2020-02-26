В Киеве нашли застреленным известного бизнесмена

Происшествия

Во вторник, 25 февраля, в Киеве в своей квартире нашли мертвым бизнесмена Леонида Вульфа.

Информацию о ЧП корреспонденту «ФАКТОВ» сообщили в столичной полиции, а источник в правоохранительных органах подтвердил имя и фамилию погибшего. Тело бизнесмена с огнестрельным ранением направили на экспертизу. Как и обнаруженное на месте чрезвычайного происшествия оружие, марка которого не уточняется.

Ранее массмедиа сообщали, что Леонида Вульфа нашли друзья, обеспокоенные тем, что бизнесмен долго не выходил на связь.

Кстати, осенью прошлого года СМИ писали, что из квартиры бизнесмена — уроженца Кривого Рога — похитили крупную сумму денег. Речь шла о нескольких сотнях тысяч долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Чайки Киевской области в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в нашли мертвым бизнесмена Сергея Старицкого. Он погиб от огнестрельного ранения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter