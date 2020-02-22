Происшествия

Смерть бизнесмена под Киевом: знакомый Старицкого озвучил свою версию

Знакомый погибшего от огнестрельного ранения под Киевом бизнесмена Сергея Старицкого утверждает, что в него стреляли с расстояния 3−5 метров, т. е. о самоубийстве речь идти не может.

Такое заявление со ссылкой на выводы неких экспертов сделал в Facebook Владимир Костерин.

«Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация поступает от экспертов другого рода, стреляли с 3−5 метров», — написал он, отметив, что говорится в сообщении.

По информации СМИ, трагедия произошла в 21:50 21 февраля, в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии.

Погибший является основателем ныне ликвидированных компаний ООО «Спорт Медиа Проект» и ООО «C.I.U.»

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