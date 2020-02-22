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Смерть бизнесмена под Киевом: знакомый Старицкого озвучил свою версию
Знакомый погибшего от огнестрельного ранения под Киевом бизнесмена Сергея Старицкого утверждает, что в него стреляли с расстояния 3−5 метров,
Такое заявление со ссылкой на выводы неких экспертов сделал в Facebook Владимир Костерин.
«Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация поступает от экспертов другого рода, стреляли с 3−5 метров», — написал он, отметив, что говорится в сообщении.
По информации СМИ, трагедия произошла в 21:50 21 февраля, в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.
Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии.
Погибший является основателем ныне ликвидированных компаний ООО «Спорт Медиа Проект» и ООО «C.I.U.»
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?