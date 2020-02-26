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В России вынесли приговор бывшему члену «Правого сектора»
Суд в Москве вынес приговор бывшему украинскому добровольцу «Правого сектора» Игорю Пирожку. Мужчина должен будет провести в колонии общего режима 4 года,
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области, Пирожка признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России («Организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности»).
Пирожок был задержан 9 апреля 2019 года в Московском регионе сотрудниками ФСБ и МВД. По версии российского следствия, в 2014 году он вступил в ряды «Правого сектора» под псевдонимом Роман Чирка, где якобы «для ведения партизанской войны против России» создал отряд «Борзые» (Борзые).
Как удалось узнать «ФАКТАМ», такой человек действительно был ранее в составе «Правого сектора», однако от него избавились в процессе «чистки рядов». В Россию он бежал после того, как в Украине ему вынесли приговор за хранение оружия.
Тем не менее уже после его отъезда стало известно, что Пирожок может быть причастен к подрыву автомобиля контрразведчика Александра Хараберюша в Мариуполе в 2017 году.
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