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Причастен к убийству и торговле оружием: кто такой Игорь Пирожок из «Правого сектора», которого задержала ФСБ

Во вторник, 9 апреля, российская ФСБ заявила о задержании на территории РФ украинца по фамилии Пирожок, который якобы является членом организации «Правый сектор» и якобы был заброшен в Московскую область для проведения вербовки. Как удалось узнать «ФАКТАМ», такой человек действительно был ранее в составе «ПС», однако знакомые характеризуют его как асоциального элемента.

— Игорь Пирожок в 2014-м действительно участвовал в деятельности «Правого сектора». Однако вскоре в процессе чистки рядов мы от него избавились из-за того, что он преследовал свои цели, — рассказал «ФАКТАМ» администратор штаба Житомирской областной организации «ПС» Алексей Мозголик.

В Россию Пирожок уехал полтора года назад — после того, как был приговорен к трем годам лишения свободы за хранение боеприпасов. По словам источника «ФАКТОВ», в 2015 году он якобы пытался наладить незаконные поставки и реализацию оружия из зоны АТО и был задержан спецслужбой при попытке продажи гранат Ф-1. У него также изъяли боевой пистолет.

Уроженец Одессы Игорь Пирожок во время перестройки пытался заняться бизнесом на родине. Но долги и рэкет заставили его бежать в Москву. По данным российских спецслужб, в начале 90-х годов прошлого века он, представляясь эстонским неонацистом, создал ультраправую организацию «Легион Вервольф». «Легион» конфликтовал как с российскими антисемитами и неофашистами, так и с евреями и антифашистами.

В России был судим за соучастие в убийстве, попытку взрывов на стадионе, хранение наркотиков. В Украину вернулся в начале 2000-х, где был судим за организацию порностудии.

Использовал несколько псевдонимов: Ингвар Скаурляйте, Сергей Яхонтов, Александр Анохин и проч. В 2014 под псевдонимом Роман Чирка влился в национальное движение, стал активистом Житомирской областной организации содействия люстрации, от которой вошел в общественный совет при Житомирской облгосадминистрации, был помощником депутата облсовета. Но многие активисты характеризуют его негативно.

В Россию бежал после того, как Апелляционный суд Житомирской области подтвердил приговор Королёвского суда Житомира — три года лишения свободы за хранение оружия. Пирожок свою вину не признал. В своем блоге написал, что в России устроился на работу в пекарню, чтобы были деньги на жизнь. А также что не даст «возможности упиться спецслужбам Украины и власти наслаждением наблюдать меня за решеткой и продолжить расправу». «На определенный период я покинул страну. Мою Родину, Мою надежду, — пишет Пирожок. — Но, уверяю вас, в короткое время я вернусь и в общем строю всех этих мразей просто сметем. Не верьте всем этим партиям, движениям и прочей спекулятивной дурне».

Также, как сообщил источник «ФАКТОВ» в СБУ, задержанный может быть причастен к подрыву автомобиля контрразведчика Александра Хараберюша в Мариуполе в 2017 году.

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