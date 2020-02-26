Традиции KOKTEBEL: когда увлечение становится страстью, рождается шедевр

Клуб потребителей

Своим неповторимым вкусом и многолетней историей напитки KOKTEBEL обязаны легендарному виноделу по призванию и врачу по профессии Эдуарду Юнге. Его создателю понадобились многолетние эксперименты в поисках идеального купажа, чтобы сегодня потребители всего мира могли наслаждаться изысканными винами и коньяками.

Увлечение вином у Эдуарда Юнге появилось в далеком 1856 году, когда по окончании университета молодого лекаря-офтальмолога отправили в Германию — в клинику профессора Альбрехта Грефе.

Эдуард Юнге

Путешествуя по Европе, молодой врач заинтересовался изучением виноделия, а именно: различных аспектов производства вина и коньячных дистиллятов. Побывав в Германии, Юнге был очарован насыщенным и ароматным вкусом винных напитков, а сам процесс создания вина так вдохновил его, что параллельно со своей врачебной практикой Юнге решил посвятить себя изучению искусства виноделия.

Возвратившись на родину в 1860 году, Юнге начинает экспериментировать с коньячными дистиллятами и купажированием. Перед ним стояла сложная задача, ведь необходимо было найти такие сорта винограда, которые смогли бы приспособиться к более холодному и выраженному континентальному климату и из которых получался бы высококачественный вкусный напиток.

Его первые эксперименты оказались неудачными. Высаженные лозы классических французских сортов, таких как «уни блан», «фоль бланш», «коломбар» и «монтиль», не дали нужной урожайности. За ними было тяжело ухаживать, а привозить их из Франции оказалось дорого и проблематично.

В 1861 году Юнге отправился в поездку по Северной Африке, где занимался медициной, но не оставлял идею найти идеальный сорт винограда. По пути домой ученому удалось попробовать вино из грузинского сорта «ркацители». Вкус и аромат этого напитка произвел большое впечатление на Юнге, надолго запечатлевшись в его памяти.

На протяжении последующих 15 лет Юнге не проводил свои винодельческие эксперименты, так как был назначен начальником кафедры офтальмологии военно-медицинской академии и времени на хобби не оставалось.

После завершения службы в военно-медицинской академии уже немолодой Юнге все-таки решил продолжить эксперименты в виноделии, ведь никакие провалы не остановят творца на пути к созданию совершенства. Он занялся сбором информации о том самом сорте грузинского винограда «ркацители», который когда-то его так впечатлил. Уникальный средиземноморский вкусовой профиль напитка из этого винограда полюбился ученому на всю жизнь и не мог оставить его душу в покое. Найти этот сорт было легко, так как уже в то время он был одним из самых распространённых сортов в Грузии. Там его выращивали на протяжении многих тысяч лет и брали за основу местных напитков. Виноград был приспособлен к местной почве и отлично вызревал как на склонах гор, так и в предгорной степной местности.

Исследуя опыт лучших виноделов Грузии, Юнге решил собственноручно начать экспериментировать, используя этот сорт в купажах различных напитков — от коньяка до игристых вин. В результате этих экспериментов в 1879 году у Юнге получились совершенно уникальные и неповторимые напитки.

Высокая сахаристость и кислотность сорта вместе с неприхотливым уходом и урожайностью делали «ркацители» идеальной находкой. Спустя многие годы оптимальный купаж для производства наконец-то был создан. Поэтому 1879 год можно по праву считать годом начала традиции использования винограда «ркацители» для производства лучших коньячных и винных напитков.

Дело Юнге продолжил его сын Александр, который бережно сохранил традицию производства и передал ее следующим поколениям виноделов. KOKTEBEL хранит зарожденные в 1879 году 140-летние традиции использования знаменитого сорта «ркацетели» в купажах высококачественных напитков.

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