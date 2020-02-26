Який він – ідеальний подарунок на 8 Березня?

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Не дарма кажуть, що за кожним успішним чоловіком стоїть мудра жінка. Представниці прекрасної статі не лише чарують своєю красою, але й надихають, мотивують та надають сенс життю. Тому необхідно здивувати важливих для вас жінок дивовижним подарунком у їхнє традиційне весняне свято. Лишіть банальні тюльпани та «рафаелки» для школярів — розкішним панянкам варто дарувати ювелірні прикраси! Золоті сережки або чарівний ланцюжок супроводжуватимуть красуню у найважливіші моменти життя та нагадуватимуть про дорогу серцю людину, що піднесла такий прекрасний дарунок.

Що подарувати дівчині на 8 Березня

Жодна дівчина не може обійтись без прикрас. Прикраси здатні оживити повсякденні образи, надати привабливості святковому вбранню, підкреслити чесноти та приховати недоліки. Саме тому коштовності завжди залишаються актуальними, коли мова йде про подарунки для дівчини на 8 Березня.

Скористуйтеся наступними порадами, аби точно влучити у ціль:

Якщо ви поки що не впевнені щодо смаку вашої обраниці, то зверніть увагу на золоті сережки пусети. Універсальна прикраса підходить під будь-який одяг та завжди в моді.

Дівчатам, що полюбляють яскраві та помітні аксесуари, можна підібрати сережки з червоного або жовтого золота, декоровані фіанітами або топазами.

Шанувальницям лаконічних дизайнів сподобається ланцюжок з підвіскою з колекції «Нескінченність», саме цей промовистий символ ніколи не виходить із моди.

Ювелірні вироби — як спосіб віддячити

Безперечно, найпершою та найважливішою жінкою у житті кожної людини є мати. Її любов та турбота роками зрощували найкращі якості у серцях дітей. Жіноче свято — чудова можливість віддячити матусі за усі недоспані ночі та потішити її дивовижними коштовностями.

Якщо ви досі не вирішили, що подарувати мамі на 8 березня, в такому разі можете запозичити наступні ідеї:

золотий браслет з витонченим класичним плетінням;

кулон з улюбленим дорогоцінним камінням;

сережки з білого золота, декоровані перлами.

У будь-якому разі, який презент ви б не обрали матері, її потішить ваша увага і турбота.

Коштовний подарунок для маленької красуні



Кожна розкішна жінка колись була маленькою дівчинкою, що приміряла матусині прикраси зі скриньки та уявляла себе величною принцесою. Для того, щоб не дати цій дивовижній мрійниці розгубити любов до прекрасного, необхідно з дитинства робити правильні подарунки, аби вона знала, що варта усього найкращого.

Обираючи ювелірний подарунок дитині, варто звернути на основні моменти:

Прикраса має бути оснащена надійною застібкою.

Дитячі прикраси не повинні бути масивними.

Найкраще обирати більш гладкі поверхні.

Ніжні дитячі сережки з кольоровою емаллю або золота булавка з оригінальною підвіскою — гарний подарунок дівчинці на 8 Березня.

Ювелірні прикраси — сімейні реліквії

Звісно, говорити ніжні слова та проявляти свою любов і вдячність коханій дружині треба щодня. Але весняне свято — це ідеальна можливість нагадати, наскільки ви її любите та цінуєте.

Для кохання, що перевірено роками сумісного життя, можна обрати прикраси, що будуть тішити вашу половинку нескінченно довго. Серед таких прикрас, перше місце по праву належить діамантам. Відомо, що каблучка з діамантом — найбільш бажаний подарунок для жінки і кому ж його дарувати, як не коханому чоловіку.

Прекрасним жінкам — найкращі подарунки

Якщо ви бажаєте привітати дорогих жінок гідними подарунками, але вважаєте, що це не кожному по кишені, то Столична Ювелірна Фабрика ТМ поспішає розвіяти оману. У колекції відомого київського виробника представлено безліч неймовірних коштовних прикрас на будь який бюджет. Зручна система оплати передбачає можливість сплачувати замовлення готівкою та банківською картою у будь-якому вигідному для вас співвідношенні. Також ви можете оформити розстрочку або кредит. Будьте певні, яку б ювелірну прикрасу ви не обрали — це прекрасний подарунок і далекоглядна інвестиція.

Ми у «Cтоличній Ювелірній Фабриці ТМ» знаємо найкращий спосіб виразити почуття: даруйте жінкам ювелірні прикраси, і не лише на 8 Березня, адже вони того варті.

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