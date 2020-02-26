Украина

Мокрый снег и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

Пронесшийся по Украине в начале недели ураганный ветер натворил немало бед в южных и центральных областях. Стихия внесла свои коррективы и в работу авиатранспорта. Так, из-за сильного ветра приостанавливал работу международный аэропорт «Херсон»..

Как долго задержится в Украине такая погода? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что в ближайшее время ожидаются небольшие дожди, иногда с мокрым снегом. В южных и восточных областях возможны порывы ветра до 15−20 метров в секунду. Температура ночью — 1−6 тепла, а днем — 4−9. На юге и востоке — плюс 10.

— В начале марта по ночам будет от 2 градусов тепла до 3 мороза, а днем — 2−7 тепла. В южных областях температура поднимется до плюс 10−11, — говорит Наталья Голеня. — 2 марта на Правобережье Украины пройдут дожди с мокрым снегом. Такие же осадки возможны до конца недели и в других регионах страны.

В четверг, 27 февраля, дожди ожидаются по всей Украине, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе страны столбики термометров опустятся до отметки плюс 3, а на юге покажут около 12 градусов тепла.

В пятницу, 28 февраля, мокрый снег пройдет в западных и восточных областях. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Сумской области температура всего плюс 2, а на юге страны будет гораздо теплее — до плюс 10 градусов.

В субботу, 29 февраля, в южных областях — дождь, в центре и на востоке Украины — мокрый снег. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Сумской области температура — плюс 2, на западе воздух прогреется до 6 градусов тепла, а на юге — до 9.

В воскресенье, 1 марта, мокрый снег возможен в западных областях, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем практически по всей стране ожидается плюс 5−7 градусов, а на юге температура воздуха поднимется до 9 градусов тепла.

В понедельник, 2 марта, дожди возможны во многих областях Украины (кроме восточных и южных), скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на Сумщине столбики термометров покажут плюс 5, а в Черновицкой области ожидается до 10 градусов тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, последние дни февраля будут холодными, правда, возможны несколько теплых дней, но в конце месяца зима о себе напомнит.

— В начале марта ожидаются небольшие осадки, иногда они будут усиливаться, — говорит Владимир Деркач. — С середины первой декады марта и до ее конца будет ветрено. Температура в этот период будет колебаться: по ночам — мороз, а днем — преимущественно тепло, хотя возможны морозы и в дневное время. Во второй декаде месяца ожидается меньше осадков. Сначала возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет. В последнюю десятидневку марта немного похолодает, но осадков будет мало, зима отступит.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что до конца зимы будут температурные качели. Возможен снег 27 и 28 февраля.

«По моим подсчетам, первая десятидневка марта будет морозной», — отметил синоптик.

Как писали «ФАКТЫ», в начале месяца харьковский сурок «предсказал», что зима задержится в Украине приблизительно до середины марта. Похожий прогноз ранее озвучивал синоптик Леонид Горбань. По его словам, с окончанием календарной зимы ударят сильные морозы

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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