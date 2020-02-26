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Стоп коронавирус: Фонд Рината Ахметова закупит оборудование и отправит спецзащиту в Новые Санжары
Фонд Рината Ахметова составил с Министерством здравоохранения Украины перечень главных медицинских потребностей как в зоне обсервации, так и для экстренного реагирования на угрозу эпидемии в стране. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Так, по личному решению Учредителя Фонда — Рината Ахметова будут приобретены:
- уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, аналогов которого нет в Украине;
- мобильные аппараты искусственной вентиляции легких, а также концентраторы кислорода;
- инфракрасные термометры с лазерной указкой.
«Фонд Рината Ахметова первым вышел с инициативой о помощи эвакуированным из Китая, медикам и сотрудникам санатория „Новые Санжары“. В координации с Министерством здравоохранения мы составили перечень медикаментов и мобильного оборудования, которые необходимы. Наша задача — закупить и передать в Минздрав максимально быстро те аппараты, которые могут быть при необходимости доставлены в любую больницу в любой момент времени», — рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.
Именно такое мобильное оборудование необходимо для эффективного лечения коронавируса, если такие случаи будут зафиксированы в Украине. Это оборудование будет передано Минздраву в Киеве и, в случае необходимости, может быть доставлено в любую точку страны в кратчайшие сроки. Также для Минздрава Фонд закупит костюмы для врачей с защитой от биологических угроз и противоэпидемиологические комплекты одежды.
Кроме того, Фонд Рината Ахметова готовит к отправке в зону обсервации в Новых Санжарах еще один груз: респираторы, защитные очки, хирургические маски инфракрасные термометры с лазерной указкой.
Напомним, 22 февраля, Фонд доставил в Новые Санжары «наборы заботы» с пледами, средствами личной гигиены, халатами и другими предметами первой необходимости. Фонд также организовал линию психологической помощи для эвакуированных из Уханя и их родственников. Получить ее можно по телефону 0 800 509 001.
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